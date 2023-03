TOUBA - Mme le ministre Victorine Ndeye salue la posture des femmes de Touba qui ont remboursé intégralement un crédit d’1 milliard de frs

Touba, à travers l’Association Communautaire de Crédit, d’Entraide et de Solidarité, a abrité un forum pour l’autonomisation des femmes sous la présence du ministre Pape Amadou Ndiaye, ministre de l’Artisanat et du Secteur Informel. Un moment mis à profit par Victorine Ndeye, Ministre de la Microfinance et de l’Économie Sociale et Solidaire, de saluer la qualité du travail fourni par les femmes de Touba et leur capacité à rembourser les crédits accordés.

Invitée par les femmes à davantage les soutenir, elle affichera sa volonté de vite réagir non sans apprécier leur engagement manifesté à œuvrer dans le développement.

« Nous sommes ici dans le cadre de ce forum qui vient de recevoir la décoration de la Der pour avoir été le premier nano crédit en terme de volume et de financement. Nous sommes venus à plusieurs titres. Nous avons entendu la requête des femmes. Tous les ingrédients sont ici réunis pour que nous accompagnions cette plateforme. Ce sont de réels acteurs de développement », dira-t-elle.

Pape Amadou Ndiaye, pour ce qui le concerne, saluera la posture adoptée par les femmes de Touba par rapport aux crédits signalant que le nano crédit d’un milliard qui leur a été accordé a été entièrement remboursé. Il invitera le ministre de la microfinace à les inscrire dans ses priorités dès l’instant qu’elles sont mieux organisées et leurs structures assez bien organisées...