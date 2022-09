TOUBA- Makhtar Diop revient à la charge: « On a entendu que Sonko a prévu de revenir rendre visite à Chekh Bass, cependant… »

La polémique ne s’éteint toujours pas sur la visite de Ousmane Sonko àTouba. Une visite qui a été altérée, selon certains, par sa décision de quitter la délégation de Yewwi au moment où celle-ci s’apprêtait à rencontrer Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké. Un acte imputé au leader de Pastef et que le conseiller municipal Makhtar Diop et ancien Hcct a taxé de scandaleux. Dans une déclaration adressée à la presse ce début de semaine , Makhtar Diop a choisi de faire une nouvelle révélation.

En effet, selon lui, « Sonko essaie de faire croire aux Sénégalais , à travers ses militants qui sont sur les réseaux sociaux, qu’il avait subtilement eu un malaise et qu’il était obligé de rebrousser chemin ». Notre interlocuteur de démentir avant de confier que le leader politique, pour se rectifier , a décidé de revenir à Touba pour s’expliquer avec le porte-parole du Khalife Général des Mourides. « Nous lui faisons savoir que le mal est déjà fait et que nous ne lui pardonnerons jamais , nous populations de Touba, ce comportement inélégant et irrespectueux. Nous demandons solennellement et courtoisement à Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre de refuser de le rencontrer . Il n’y a eu ni malaise ni obligation de derrière minute. Il a voulu envoyer un message politique que personne ne comprend. Il a manqué de respect à Touba et il doit présenter ses excuses publiquement à la communauté et non essayer de se trouver des alibis ».