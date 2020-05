TOUBA / Les Grandes Conférences du Laylatul Qadr s’ajustent à la pandémie du Covis-19 ( EN DIRECT SUR DAKARACTU)

"L'humanité face au covid-19 / Réinventer le sens et retrouver l'essence de la vie sur terre" voilà qui est le thème qui sera débattu aujourd'hui samedi 09 mai 2020 aux environs de 23 heures par visioconférence et retransmise en direct sur Dakaractu.



Le débat rentre dans le cadre des Grandes Conférences du Laylatul Qadr organisées annuellement par le comité d'organisation chargé de derouler le programme et piloté par Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndè Fatma.



Pour les échanges du jour, des sommités intellectuelles seront en direct de Dakar, Téhéran, Touba et même de la Belgique avec les très attendues interventions du professeur Galaye Ndiaye. D'autres grosses pointures prendront part au débat. C'est le cas, dans le désordre, du Docteur Moussa Fall (Téhéran), de la Pr Fatou Sow Sarr (Dakar), du chercheur Serigne Fallou Bousso Assane (Touba), du Dr Bakary Sambe (Dakar) et bien évidemment, du très célèbre Serigne Sam Bousso (Touba).



Il s'agira pour les participants de se prononcer sur les nouvelles postures et attitudes à prendre face aux données nouvelles et inattendues imposées par le covid-19...