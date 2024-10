THIÉNÉBÀ - Le Khalife demande à ses disciples de soutenir et de voter pour Abdoulaye Sylla

Dans le cadre de sa campagne électorale en perspective des élections législatives du 17 novembre, Abdoulaye Sylla s’est rendu à Thiénéba où il a été chaleureusement reçu par Serigne Assane Seck. Le leader de And Bessal Sénégal, a profité de la rencontre pour réitérer son attachement à la cité religieuse et décliner ses ambitions politiques. « Rien ne peut laisser présager pour moi une carrière en politique. Au vu de ma descendance, j’étais plus prédestiné à devenir un Imam ou un maître coranique. Dieu m’a , néanmoins, permis d’avoir des parents qui s’occupent de ses tâches . La mienne a été, finalement , de travailler dur pour mieux investir dans le secteur religieux sans calculer. Sachez que je suis à votre écoute , disposer à apporter ma contribution dans tous vos projets. Sachez aussi que si je suis dans la politique, c’est pour être en mesure de défendre la religion et les chefs religieux et me battre pour qu’enfin les insanités jetées sur eux cessent pour de bon ».



Dans sa prise de parole , Serigne Assane Seck a d’abord commencé par remercier son hôte pour son attachement à lui et pour tout ce qu’il fait pour l’Islam. « J’aurais aimé , toutes les fois que tu souhaites venir ici à Thiénéba, en être informé plus tôt pour que l’accueil soit à la hauteur de celui réservé à un bienfaiteur de l’Islam. Sache que tout ce que tu souhaites avoir dans cette ville ne t’échappera pas . Les daara sont généralement loin de disposer de tout ce dont ils ont besoin. C’est parfois le cas chez nous. C’est la raison pour laquelle , nous avons besoin de personnes de votre générosité. Je demande aux disciples de vous soutenir sans réserve . Je ne trahis personne et personne ne perd son temps chez moi. Je ne me rappelle pas avoir commis de péchés même si ne pas en commettre toute une vie est impossible. Et quand j’ai une préoccupation majeure , je m’en vais passer une nuit à chanter les louanges de Dieu devant la tombe de Mame Amary Ndack Seck et le lendemain, la satisfaction est imminente. Doc , soyez rassuré de notre soutien et de notre accompagnement ».