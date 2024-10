THIÈS- Abdoulaye Sylla chez les religieux : « Même le budget de l’Assemblée, dans son entièreté , ne me fait pas rêver »

Après Mbacké, Gossas, Ndiéné et Diourbel , la tête de liste de « And Bessal Sénégal » s’est rendue dans la capitale du Rail où il a déroulé une série de visites de courtoise auprès des familles religieuses. Abdoulaye Sylla s’est rendu chez les « Kounta » et à Ndiassane, entre autres. Il en a profité pour faire part de ses ambitions à l’Assemblée Nationale non sans marteler que l’idée c’est d’apporter sa contribution à la construction d’une économie forte pour le Sénégal. L’homme d’affaires est attendu à Thiénaba ce mercredi.