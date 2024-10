Kaolack / Législatives2024 : « Nous voulons une victoire écrasante à 90% au soir des législatives à Ndiafate» (Rokhy Ndiaye)

La tête de liste de Pastef, l'honorable Rokhy Ndiaye, s’est rendue avec sa caravane dans la commune de Ndiafate pour rencontrer les militants. Selon elle, « les populations de Ndiafate doivent être au-devant de la scène pour que Pastef ait une majorité confortable à l’Assemblée nationale. » Pour étayer son propos, la députée fait savoir que « votre commune est celle qui souffre le plus dans le département de Kaolack. On vous a arraché vos terres, vos maisons par la force. » Aussi, s’est-elle posée la question de savoir est-ce-que les 300 milliards qui ont été investis dans cette commune ont servi à grand-chose ? Selon elle, « l’édile de la commune qui était avec le pouvoir pendant 12 ans n’est pas arrivée à développer sa commune. Aujourd’hui, elle est dans l'opposition est-ce qu’elle pourra développer Ndiaffate ? »



« Je vous invite à venir soutenir le Président BDF et à voter en masse pour la tête de liste de Pastef Ousmane Sonko. Nous voulons une victoire écrasante à 90% au soir du 17 novembre à Ndiafate », a-t-elle précisé.