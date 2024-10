Diamniadio / CSFP- BTP : Trente jeunes des communes environnantes formés en électricité

Trente (30) jeunes en provenance des Communes de Diamniadio, Bargny et Sebikhotane ont été formés en électricité domestique, à l'initiative de GFA Consulting group en collaboration du centre sectoriel de formation professionnelle (CSFP-BTP) Diamniadio.



La cérémonie de remise d’attestations aux jeunes électriciens concernés, s'est tenue ce Lundi 28 Octobre au CSFP-BTP Diamniadio, sous la présence effective des autorités dudit établissement et une délégation de municipalités concernées.



En une période de trente (30) jours, les bénéficiaires ont reçu une formation sur le métier d'électricien ainsi que sur l'entrepreneuriat. "Le pays a besoin de continuer d'être construit et cette construction ne pourra pas se faire sans la qualification et l'engagement des enfants. C'est avec beaucoup de fierté que GFA Consulting Group contribue à cet effort de l'État du Sénégal pour développer les compétences des jeunes en partenariat avec la coopération Allemande dans le cadre du projet réussi au Sénégal", a fait valoir le conseil technique au bureau d'études GFA Consulting group, Mor Fall, soulignant ainsi que le coût global de la formation de ces jeunes et les matériels d'équipements électricien qui leurs sont dotés est estimé à une valeur de 7 millions de francs CFA.



D'après toujours, Mor Fall, l'accent a été également mis surtout, sur la relation entre la formation et l'insertion. "Il ne sert pas grande chose de former des jeunes et de les laisser dans la rue. Il faut les accompagner pour qu'il puisse trouver les voies de l'insertion professionnelle soit par le moyen de recrutement dans une entreprise ou bien par le moyen de l'auto-emploi", a-t-il fait entendre.



Un groupe de 30 jeunes issus des 3 communes ont également précédé cette cohorte, bénéficiant d'une formation et d'un lot de matériel en plomberie au mois de Septembre dernier.