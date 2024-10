Octobre Rose : 65 femmes ont bénéficié de bons de dépistage du cancer offerts par l'ONAS

L'association des femmes de l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ANFO) a organisé, ce mardi 29 octobre 2024, une journée de sensibilisation et de dépistage des cancers du col de l'utérus et du sein à ladite direction générale. Cette journée concerne les prestataires, les femmes de ménage et les travailleuses de l'informel.



Pour la présidente de l'association nationale des femmes de l'ONAS, Seynabou Diaw, l'idée qui se trouve derrière cette initiative est d'aider leurs sœurs et collègues prestataires et les techniciens de surface dans la prise en charge de leur santé. Cette journée sera suivie d'un panel avec le corps médical pour une bonne sensibilisation de ces femmes. Au total, 65 femmes se sont fait dépister avec comme cible les prestataires de service de l'ONAS, les femmes de ménage et les travailleuses dans l'informel qui sont aux alentours de l'ONAS. D'autres activités de ce genre sont également prévues pour aider ces femmes avec l'appui de la direction générale.

La présidente Seynabou Diaw a tout de même remercié le directeur général, le président du conseil d'administration et l'ensemble des collaborateurs pour la réussite de cette cérémonie.