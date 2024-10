14 ème édition du Salon International des Industries et Techniques Agroalimentaires : 10000 visiteurs attendus durant 3 jours

Le Salon International des Industries et Techniques Agroalimentaires (SIAGRO) déroule sa 14 ème édition (29 au 31 octobre 2024), avec pour nouvelle thématique : Cultiver l'avenir ; innovation et durabilité pour une industrie agroalimentaire prospère.

Le SIAGRO est un événement régional se produisant tous les deux ans à Dakar, qui attire des professionnels du secteur agroalimentaire et des industries d’Afrique, ainsi que des investisseurs, des acheteurs et des prestataires de services.

Avec la participation de plus de 100 exposants et 10 000 visiteurs professionnels, la plateforme enchaîne une 14 ème édition encore plus comblée qu'auparavant. "Cette année nous avons à peu près 110 exposants, et sept pays présents", a indiqué Fama Thérèse Ka , promotrice du SIAGRO...