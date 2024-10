Koungheul : Sonko répond aux accusations et renforce sa vision pour le Sénégal

Lors de son passage à Koungheul, Ousmane Sonko a répondu aux accusations du régime sortant qui, pendant la campagne présidentielle, l’avait qualifié de « terroriste » et d’« indépendantiste ». « On m’a dit que je n’aimais pas le Sénégal, que je ne soutiendrais pas les agriculteurs... Mais, Dieu a fait que j’ai pris ce pays en main. Depuis six mois au pouvoir, avez-vous vu que je suis une mauvaise personne ? » a-t-il interpellé la foule, qui a répondu en chœur par un retentissant « nonnnnnnnn… ».







Sonko a exprimé sa confiance envers ses partisans présents, tout en avertissant qu'il y a des Sénégalais qui se laissent facilement duper. Il a également réaffirmé son engagement envers le développement du pays à travers son projet de pôles de développement dans le cadre de sa Vision 2050.