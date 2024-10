PME-PMI : l’État et ses partenaires envisagent des reformes pour alléger les contraintes financières de ces types d’entreprises

Les PME/PMI représentent une part significative du tissu économique sénégalais mais rencontrent d'importantes difficultés d'accès aux financements. Ce manque d'accès aux ressources financières freine leur développement, limitant leur compétitivité et leur capacité à se pérenniser sur le long terme.







En effet, les exigences de garanties et les contraintes d'accès au crédit restent des obstacles majeurs, empêchant ces entreprises de se développer de manière optimale. De plus, l'absence de financements adaptés et de soutien institutionnel impacte directement leur compétitivité sur le marché national et international.







Ainsi, un programme stratégique de financement massif a été adopté lors du forum de la PME en juillet 2023. L'objectif principal de ce programme, soutenu par la GIZ et l’Agence de Développement et d'Encadrement des PME (ADEPME), est d’aligner les priorités de financement sur la Stratégie Nationale de Développement (SND) et de renforcer les PME en matière de compétitivité et de durabilité. Dans ce programme, un point central est la mise en place d'un comité élargi de suivi des réformes, visant à garantir une gouvernance efficace et inclusive afin d'assurer une coordination et une mise en œuvre optimisée des réformes proposées. Ces réformes comprennent, entre autres, l’implémentation d’un guichet unique pour centraliser les informations et faciliter l'accès aux services et appuis dédiés aux PME. Cette approche de guichet unique vise à simplifier les démarches administratives et à rendre les solutions d'accompagnement plus accessibles pour les entreprises.







Lors de l'atelier, Monsieur Ibrahima Thiam, Ministre Secrétaire d'Etat au Développement des PME-PMI, a souligné l'importance d'un financement massif et sécurisé pour les PME. Dans son intervention, il a rappelé que ce programme de financement est également soutenu par les instituions financières, avec comme pour objectif de repenser les cadres des financement pour permettre aux PME d’accéder à des financements de longue durée, indispensables à leur compétitivité.







Il a par ailleurs insisté sur la nécessité d'une fiscalité adaptée aux réalités des PME, favorisant ainsi un environnement propice au développement de ces entreprises. La mise en place de fonds d’amortissement et de garanties plus accessibles est également en cours, pour encourager les banques et autres institutions financières à accorder des prêts à long terme, essentiels pour le développement de l’écosystème entrepreneurial.







L'atelier va permettre à terme d’identifier des réformes prioritaires à réaliser dans les mois à venir, notamment la rationalisation des mécanismes de soutien aux PME à travers un guichet unique, et la mise en place d'un fonds d’amortissement. Ces réformes sont pensées pour alléger les contraintes financières des PME et leur permettre de développer leur potentiel dans un cadre institutionnel et fiscal plus favorable.



Le Secrétaire d’Etat a également souligné la nécessité de poursuivre le plaidoyer pour un soutien accru aux PME au sein des instances nationales et régionales, en vue de favoriser leur compétitivité et leur résilience. Il a par ailleurs, rappelé l'engagement des partenaires techniques et financiers, tels que la Banque mondiale et la GIZ, pour accompagner l'Etat sénégalais dans ses efforts pour un financement adapté et durable des PME/PMI.