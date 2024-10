Ousmane Sonko s'engage auprès des habitants de Mbirkilane : « Je ferai tout pour que... »

Ousmane Sonko, président de Pastef, poursuit sa campagne électorale à travers le Sénégal, le leader a fait aujourd’hui une escale remarquée à Mbirkilane. Arrivé aux alentours de 14 heures, il a été chaleureusement accueilli par des militants et sympathisants, témoignant d’un soutien indéfectible.



Lors de son intervention, Sonko a pris le temps d'écouter les préoccupations des habitants, en particulier celles soulignées par l'honorable député Samba Dang. Ce dernier a exposé les difficultés auxquelles fait face la commune, un sujet que Sonko a promis de traiter avec sérieux.



« Notre programme est riche et se concentre sur des pôles de développement, car le progrès ne peut pas se réaliser à travers des communes isolées », a déclaré Sonko. Il a insisté sur la nécessité de regrouper les communes partageant des réalités sociologiques, géographiques et culturelles similaires pour créer des synergies.



Faisant référence à l'histoire de la région du Sine Saloum, Sonko a déclaré : « On ne peut pas construire un département à partir de petites communes. L’union fait la force. » Il a présenté sa vision pour 2050, centrée sur l'établissement d'infrastructures, la rénovation d'écoles et d'hôpitaux, et la création d'emplois.



Sonko a également appelé à obtenir une majorité à l'Assemblée nationale pour réaliser cette vision ambitieuse, promettant de résoudre les problèmes de Mbirkilane et d'améliorer les conditions de vie de ses habitants.