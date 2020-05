TOUBA - Le Magal de Serigne Abdou Lahad n'échappera pas au Ndigël du Khalife Général des Mourides en cette période de covid19.

À l'instar du Kazu Rajab, du magal de Darou Moukhty, de celui de Darou Tanzil, de celui de Serigne Souhaïbou Mbacké, le magal de Serigne Abdou Lahad Mbacké s'accommodera au ndigël du Khalife Général des Mourides qui a souhaité des célébrations sobres dans ce contexte de nouveau coronavirus.



En effet, Serigne Sidy Mbacké Abdou Lahad a officiellement demandé que la venue au monde du troisième Khalife de Touba soit célébrée sans rassemblement. "Que tous ceux qui veulent célébrer le magal le fassent en famille, sans se déplacer et sans créer des rassemblements".



Le guide spirituel demandera aux dahiras de s'abstenir de venir en collège chez lui et de se limiter à envoyer un émissaire si nécessaire. Il souhaitera que des recitals de Coran soient effectués et que les nécessiteux soient approvisionnés en repas le jour-J ".



Le magal de Serigne Abdou Lahad Mbacké est prévu le 15 juin 2020.