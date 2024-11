TOUBA- Le Khalife décrété la fin de mission de « Junatun Liman Nazamaho »

Créée par le Khalife Général des Mourides pour prendre en charge les préoccupations des populations de Touba, en son temps, dans une impasse notoire provoquée par les inondations, « Junatun Liman Nazamaho » vient de finir sa mission. La structure était composée de Touba Ca Kanam, Hizbut- Tarquiyah et la mairie de Touba.



Sous la coordination de Serigne Habibou Mbacké Falilou et le pilotage de Serigne Youssouph Diop, Junatun Liman Nazamaho a été investie de cette mission de mettre à la disposition des familles sinistrées, suite aux inondations, vivres, logistiques et moyens financiers.



Pour rappel, le Khalife avait , dans un premier acompte , dégagé une somme de 200 millions avant de revenir dans un deuxième avec une enveloppe de 361 millions. La structure a néanmoins reçu plusieurs autres dizaines de millions de participations éparses de la part de bonnes volontés.



Serigne Mountakha Mbacké a prié pour les membres de la structure avant de demander aux trois composantes de reprendre leurs activités respectives.