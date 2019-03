TOUBA - L'Apr de Bouqatoul et Dianatoul tourne la page de la Présidentielle et ouvre celle des élections locales.

Pendant que beaucoup sont encore à l'étape des bilans à tirer de la dernière présidentielle, l'Apr de Bouqatoul Moubarak et de Dianatoul Mahwa de Touba, ou une partie d'elle, a enclenché une nouvelle dynamique abordant désormais la question des élections locales. Lors d'une conférence de presse, les différents responsables initiateurs ont clairement affiché leur ambition de briguer le fauteuil du Président du Conseil Départemental et comptent porter la candidature de Moustapha Seck, jeune leader.





Déroulant un discours politique très clair, Mbaye Sall, Maguette Mbengue, Sokhna Maguette Diouf diront, au nom de leurs camarades, attacher du prix à la réalisation de leur ambition. '' Nos localités n'accepteront plus de jouer les seconds rôles quant au leadership de ce parti dans la cité religieuse de Touba alors que le vote massif qui a permis au Président Macky Sall d'avoir une addition de plus de 30 000 voix comparée aux résultats engrangés lors des dernières élections législatives est le fruit de notre travail et surtout celui de Moustapha Seck.

C'est la raison pour laquelle nous invitons le Chef de l'État à porter son choix sur lui pour diriger le prochain conseil départemental. Nous souhaitons aussi qu'il soit nommé à un poste de responsabilité qui lui permettra de poursuivre ses activités politiques et d'accentuer son appui social au bénéfice des populations locales de Dianatoul et de Bouqatoul ''.