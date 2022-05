TOUBA / Hôpital de Ndamatou - Une dame accouche dans les toilettes.

Autant dire bravo aux sages-femmes de l’hôpital de Ndamatou de Touba pour leur promptitude et leur efficacité face à l’entêtement d’une de leurs patientes qui n’a cessé de fouler au pied les indications des blouses blanches.



Préférant s’installer dans la cour de l’établissement médical, la dame a subitement senti le besoin d’aller uriner dans les toilettes où elle finira par accoucher.

Alertées, les sages-femmes ont vite accouru, brouette à la main pour aller récupérer et la mère et l’enfant. Ce dernier sera sauvé d’une mort certaine. Sa mère qui n’était pas à l’abri des saignements sera aussi vite prise en charge. Comme pour dire que toutes les sages-femmes ne sont négligentes...