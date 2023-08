TOUBA / Hizbut - Tarquiyah remet une clef en or parée de diamant et livre « Kër Qacida-Yi » dont le coût est de 03 milliards, en plus d’une aadiya de 400 millions

Le dahira Hizbut - Tarquiyah aura encore étonné à l’occasion de son Ziar annuel dédié au Khalife Général des Mourides.

Cette année, Serigne Youssouf Diop et ses « mbooku talibé » ont remis à Serigne Mountakha Mbacké les clefs de la maison construite pour conserver les écrits de Serigne Touba appelée « Kër Qacida-Yi ». L’immeuble aura coûté la rondelette somme de 03 milliards. En plus d'avoir achevé à temps le chef d’œuvre, ils ont remis au Patriarche une clef en or parée de diamant et un aadiya de 400 millions de francs. Le tout sera accompagné d’un message fort : « tuubal Seriñ Touba ». Le Khalife ne manquera d'exprimer sa satisfaction et de prier pour la structure et ses composantes.

L’ombre de Serigne Atou Diagne a aussi plané pour beaucoup de raisons dont le « pass-pass » dont il a toujours fait montre de son vivant.