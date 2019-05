TOUBA ET LES NDOGOUS DES BAAY-FALL / L'impressionnant défilé des Cheikhs venus apporter des centaines de repas à base de viande.

Des files d'hommes et de femmes interminables, des repas à base de viande partagés dans de grands récipients, des chants rythmés par des acrobaties endiablées et soutenues, le tout cadencé par des foulées sur plusieurs kilomètres en direction de la grande mosquée pour les uns et de Darou Khoudoss pour les autres... Les Baay-Fall signent leur retour en cette période de ramadan. En sueur, les yeux fixés sur l'objectif Touba, ils arpentent le tronçon qui mènent vers la résidence du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké ou la demeure de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké. Dans ce reportage sans commentaire de Dakaractu, vous verrez défiler les imposantes délégations envoyées par Serigne Cheikh Dieumb Fall, actuel Khalife de Mame Cheikh Ibrahima Fall, mais aussi celles de Serigne Cheikh Ridial Seck, de Serigne Amdy Modou Mbenda Fall, de Serigne Cheikh Ndigël Fall, de Serigne Aliou Fall Mbaor et de Serigne Amdy Khady Fall de Diourbel dont les plats ont été survolés par un drone...