TOUBA - Cheikh Tidiane Dièye après son entretien avec le Khalife : « Nous dégagerons l’eau même s’il faut le faire avec les mains ! »

Comme annoncé, le ministre en charge des secteurs de l’hydraulique et de l’Assainissement est effectivement venu cet après-midi du mardi, dans la cité religieuse pour s’enquérir du degré de gravité de la situation, quelques heures après la fin de la pluie. Une pluie qui, en résumé, a tué deux personnes dont Samba Diallo, un commerçant ressortissant de la Guinée. L’autre victime est une fillette de 05 ans retrouvée noyée au marché Ocass, non loin d’un centre commercial. Nous avons évoqué précédemment, les autre dégâts enregistrés en terme de maisons effondrées et de routes coupées.

Cheikh Tidiane Dièye s’est ainsi rendu chez le Khalife Général des Mourides à qui il a promis de mettre en place un dispositif transitoire, histoire de libérer les maisons englouties par les eaux. Face aux populations, il réitéra ses promesses tenues devant le patriarche : « S’il faut passer la nuit ici, nous le ferons . Nous dégagerons ces eaux même s’il faut le faire avec les mains ». Façon de parler, puisque le ministre a annoncé l’arrivée imminente de motopompes qui seront pour l’essentiel, laissées entre les mains des populations sinistrées afin de permettre à celles-ci de s’extraire du cauchemar durablement.

« Dieu est venu avec sa volonté et les eaux ont emporté le nommé Samba Diallo. Nous avons tenu une réunion avec le Président de la République et son Premier ministre qui m’ont instruit de vite rappliquer sur Touba. La première fois que je suis venu, j’avais dit que nous avons la lourde tâche de faire face à un grand problème à moins de trois mois du Grand magal de Touba. Nous avons amené nos techniciens qui sont venus effectuer de visites de terrain pour mieux appréhender la problématique . Ce bassin de Keur Niang a été l’objet de toutes nos attentions (..). Nous avons trouvé cette situation ainsi. Pour le prochain hivernage, les populations sentiront énormément de changements. Un plan directeur sera élaboré et devra être déroulé sur plusieurs années pour une meilleure efficacité… » dira-t-il , aux côtés du maire de Touba Abdou Lahad Kâ…