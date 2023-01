TOUBA - Amadou Bal Bâ : «Ce que les réseaux montrent au quotidien ne reflètent pas le Sénégal !»

Au menu de son meeting, hier, dans la salle de spectacle du théâtre de verdures de Mbacké (après des rencontres politiques organisées à Touba), Amadou Bal Bâ, a tenu un discours acerbe à l’encontre de l’opposition. Le coordinateur du mouvement «Macky Rek» n’a pas raté l’occasion d’accuser la gauche de tenir l’image du Sénégal à travers les réseaux par le biais de clichés «malvenus, mensongers et grossiers» qui ne reflètent pas la réalité. «Ce que nous voyons à travers les réseaux est loin de refléter le vrai visage du Sénégal. L’opposition a réussi à polluer l’internet avec des contrevérités».

Amadou Bal Dia d’inviter le Chef de l’État à gérer personnellement sa communication avec les jeunes et les femmes. «Nous avons jugé urgent de soutenir le Chef de l’État qui , malheureusement, ne parvient toujours pas à avoir les relations qu’il faut avec la jeunesse et les femmes. Ceux qui doivent faciliter cette coordination peinent dans l’approche. Le message ne passe pas comme il se doit. Je propose au Président de parler avec les jeunes et les femmes de Touba sans intermédiaire. Il y’a un problème de communication qu’il faut résoudre. Moi-même, j’ai failli basculer dans l’opposition faute d’avoir les bonnes informations. Nous sommes d’avis que si le travail est fait , aucun jeune de ce pays ne pensera s’opposer au Président de la République». Plusieurs personnalités ont pris part à la rencontre. C’est le cas notamment de Sokhna Mame Saï Mbacké ,du maire de Taïf Mbaye Tine.