TOUBA / 103 personnes interpellées par la police et la gendarmerie.

Nouvelle opération combinée à Touba déroulée par policiers et gendarmes dans la nuit du 30 décembre entre 22 h et 05 h du matin.



Un dispositif de 08 patrouilles et de 12 check-points a permis d’interpeller 103 personnes dont 84 pour vérification d’identité, 02 pour nécessité d’enquête, 04 pour ivresse publique manifeste, 05 pour vagabondage, 01 pour détention de chanvre indien d’une quantité de 125 grammes, 03 pour détention et usage de produits cellulosiques, 02 pour rixe sur la voie publique, 01 pour recel.



Un nombre de 199 pièces ont été saisies avec 12 véhicules et 05 motos immobilisés. Une somme de 92 000 sera versée au trésor public...