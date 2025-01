TGI de Saint-Louis : Trois membres de la coalition « Sam Sa Kaddù » écopent de 3 ans de prison ferme

Le tribunal de grande instance de Saint-Louis a donné son verdict ce lundi sur la situation des détenus parmi lesquels on remarque les membres de la sécurité de Barthélemy Dias. Trois d’entre eux ont écopé de trois ans de prison ferme . Ils sont poursuivis pour des actes de violence sur des marchands, rapporte l’Aps.



La juridiction a prononcé également d’autres peines allant de deux ans, dont six mois ferme, à trois ans, assortis de deux ans ferme, à l’encontre de certains des prévenus. Mais d’autres mis en cause ont été relaxés.



Il était rappelé que, le jour des faits, des heurts avaient éclaté entre des marchands ambulants de Sor, un quartier de Saint-Louis, et la garde rapprochée de la coalition « Samm Sa Kaddu » qui sillonnait les rues de ce quartier, en marge des législatives du 17 novembre.