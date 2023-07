TGI de Kaolack/ Dossier des 19 prostituées dont 18 nigérianes: Le juge décide de renvoyer l'affaire pour absence d'interprète...

Les 19 prostituées dont 18 nigérianes et une sénégalaise du nom de Coumba A. Ka, qui ont été placées dernièrement sous mandat de dépôt, ont été attraites ce matin à la barre du tribunal de grande instance de kaolack( TGI).



Les prévenues sont ainsi poursuivies pour racolage, défaut de carnet sanitaire, mise en danger de la santé d'autrui et séjour irrégulier.



Ces dernières se sont présentées ce matin à la barre déférant ainsi à la convocation du tribunal. Mais le juge a décidé de renvoyer l'affaire au 26 juillet prochain pour absence d'interprète en anglais. Le parquet est ainsi chargé de trouver un professeur d'anglais qui pourra servir d'interprète le jour du jugement.



Devant la barre, un interprète s'était présenté mais il s'est trouvé que ce dernier aurait un lien de parenté avec l'une des prévenues.



Sur un autre registre, l'affaire de la Sextape qui fait couler présentement beaucoup d'encre à Médina Baye et qui avait été annoncée ce mercredi, n'a pas été inscrite aujourd'hui au rôle...