TFC / Ligue Africaine : Babacar Ndiaye rejoue le film de la qualification et se projette.

Le Teungueth Football Club (TFC) a effectué son premier galop d'entrainement au Stade Ngalandou Diouf de Rufisque après sa qualification en phase de poule en Ligue des Champions Africaine, ce vendredi 8 janvier 2021. Une occasion pour les quelques supporters et en tenant compte des restrictions de l'État pour faire face à la Covid-19, d’offrir un accueil mérité à leur équipe, suite à sa grosse performance en Ligue des Champions africaine face au Raja.



Le Président du club, Babacar Ndiaye, s'est réjoui de l'exploit de son club et conseille à l'équipe de continuer ainsi pour le reste de la compétition. Il a par ailleurs souligné les difficultés qu'ils ont rencontrées lors de ce match. Selon lui, "le jour du match, nous les officiels, avons été interdits de rentrer avec la voiture. L'alimentation, c'était autre chose. Il faut juste prendre des dispositions, c'est toujours la même chose". Ainsi, pour les deux compétitions à savoir la Ligue des champions et le championnat, Babacar Ndiaye promet que le club tiendra financièrement...