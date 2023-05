TASLIMA : Cheikh Elhadji Sidya Diaby , le khalife de la famille religieuse rappelé à Dieu...

C'est avec consternation que les populations de la cité religieuse de Taslima(Sédhiou) ont appris le rappel à Dieu du khalife Cheikh El Hadji Sidya Diaby. Ce vénéré homme de Dieu est décédé à Taslima ce mercredi 10 mai 2023 à l'âge de 97 ans. Ainsi, il laisse derrière lui de nombreux enfants, talibés, trois villages et de nombreux ouvrages.



Dans la foulée, Makhily Gassama ancien ministre est l'actuel khalife général de Taslima.



Pour rappel, Cheikh Elhadji Sidya Diaby a dirigé la 77em édition du maouloud de taslima célébré le samedi 8 octobre 2022. Dans cette dynamique, il a eu à œuvrer pour la paix sociale comme le recommande la charia. Mais également, il a formé des érudits du coran et participé à la propagation de l'islam.

Dakaractu et toute sa rédaction présentent ses sincères condoléances à la famille éplorée et prient pour le repos éternel de son âme.