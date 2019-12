TAMBACOUNDA / MAKA COLIBANTANG : Les populations de Baracounda réclament de l’eau et un personnel de santé...

Baracounda, village situé dans la région de Tambacounda (commune de Maka Colibantang), a abrité la cérémonie de clôture des activités de vacances. Occasion pour les populations de plaider pour la construction d'un forage et l'affectation d'un personnel pour le poste de santé. Pour ce faire, le coordonnateur des maires a lancé un appel à l'unité de tous les fils de MAKA résidants ou immigrés. À cet effet, il a rappelé que les ressources sont déjà disponibles pour le bitumage de la route Koussanar/Maka Colibantang.

L'engagement des jeunes et des femmes a été aussi fortement apprécié par le représentant du ministre et Conseil municipal Modou Kane Mbaye.

Par ailleurs, M. Saliou Ba a informé de la construction prochaine "d'un pont sur le fleuve Saloum, une piste de Maka qui passera de Saliyacounda à Soubacounda et une troisième piste qui va de Maka à Léba qui passera de Sitacourou, Sao, Ndiendé et Léba à Saréyéli et qui est déjà fonctionnelle."

En ce qui concerne la question de l'eau, il a mentionné que les quatre zones qui restent "seront couvertes en eau dans les plus brefs délais pour que Maka n’ait plus de problème en eau."