Système de transfert successif d'un suspect ou d'un délinquant dans le cadre d'une enquête par la gendarmerie: Qu'en est-il du fameux " Jokalanté"?

Les Sénégalais se sont dernièrement posés beaucoup de questions sur le mode de transfèrement par secteur de compétences d'un mis en cause par la justice via la gendarmerie. Autrement dit, transporter un délinquant ou un suspect dans le cadre d'une enquête de région en région en respectant le système de rotation.



Le dernier en date concerne le sieur Mouhamadou Moustapha Mbaye qui a été arrêté le dimanche à Saly puis transférer à Kolda. Mais l’opération a finalement pris plusieurs jours.



Que s'est-il passé en cours de route?



Le système de transfert successif ou " Jokalanté" ainsi expliqué, impose à chaque unité territoriale de ne pas sortir de sa zone de compétence. Du coup, plusieurs unités territoriales peuvent participer à un tranfert d'un mis en cause suivant les localités concernées.

Par exemple, l'unité de Mbour peut transporter en premier lieu un délinquant ou un suspect dans le cadre d'une enquête. Mais une fois à Fatick, le relais est assuré par celle de cette région. Et, successivement les autres régions assurerons le convoi, d'où le terme " transfert successif".



C'est la raison pour laquelle, le transfert d'un délinquant ou d'un présumé de Saly à Kolda peut souvent prendre plusieurs jours à cause de ce système mis en place par la gendarmerie.



Et lorsqu'il s'agit des grands délinquants, l'escorte est souvent assurée par le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale( GIGN). Ce cas de figure entre en jeu lorsque le niveau de risque est jugé très élevé.



Rappelons que cette procédure au niveau de la gendarmerie ne date pas d'aujourd'hui mais les sénégalais l'ont découvert que récemment...