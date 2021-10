Suspicion sur le vaccin contre la Covid-19 / Pr Ansoumana Diatta, infectiologue : « La vaccination est la mesure ou l'outil de salut »

À l’occasion de la campagne de consultation médicale gratuite initiée par la direction de l’Aéroport international Blaise Diagne en Casamance, le professeur Ansoumana Diatta, chef du centre de traitement épidémiologique de Ziguinchor contre la covid-19, demande à la population d’aller se faire vacciner. Car le vaccin et le meilleur et l’ultime arme pour se sauver de ce virus, le Sarcov-19.



« La pandémie à coronavirus a drastiquement diminué en Casamance. Certes il faut respecter les mesures barrières, mais la mesure la plus idoine, c’est la vaccination. Nous devons poursuivre la vaccination. Il n’y a que la vaccination qui est la mesure ou l'outil de salut. Je leur demande de ne pas croire aux soubresauts des rumeurs contre la vaccination. C’est faux! La vaccination est l’ultime arme pour lutter contre la maladie, contre la Covid-19 », insiste l’infectiologue devant la presse à Ziguinchor.