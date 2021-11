Suspension des audiences du 08 au 15 novembre : Le collectif des juges et conseillers consulaires frappent fort pour réclamer leurs indemnités.

Un communiqué parvenu à Dakaractu émanant du bureau du tribunal de commerce hors classe, nous apprend que collectif des juges et conseillers consulaires a décidé de suspendre ses audiences sur la période du 08 au 15 novembre 2021.



Selon ledit communiqué, ces derniers rencontrent d’énormes difficultés pour percevoir convenablement leurs indemnités depuis leur entrée et installation en fonction.



Il est stipulé dans leur propos que depuis 2018, l’État leur doit la somme globale de 153.600.000 franc CFA soit 96.000.000 pour les juges consulaires au sein du tribunal de commerce hors classe de Dakar et 57.600.000 pour les conseillers consulaires au sein des chambres commerciales d’appel de la cour de Dakar. Ce faisant, plusieurs démarches auprès du DAGE et du directeur des services financiers du ministère de la justice ont été effectuées pour espérer aboutir à une solution définitive et durable. Toutefois, cette situation regrettable ne saurait perdurer sans porter atteinte à la crédibilité et au bon fonctionnement de l’institution. Dans le but d’éviter d’éventuelles nouvelles perturbations, le collectif appelle le chef de l’État à diligenter le règlement de cette situation.



« Nous vous remercions pour les efforts consentis monsieur le président et vous saurions gré de bien vouloir intervenir pour une solution durable et définitive », terminent-ils.