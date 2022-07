Supression des mesures coercitives contre le Mali : Le CNP « très satisfait » de la levée des sanctions économiques de la Cedeao.

« Le Président du CNP et tous les autres membres de l’organisation patronale remercient vivement le Chef de l’État, Macky Sall, pour la bonne gestion de ce dossier particulièrement sensible, et qui a aussi été à l’écoute, non seulement des populations, mais aussi du secteur privé de nos deux pays », lit-on dans le communiqué.



L'organisation patronale avait auparavant émis de « vives inquiétudes » au regard des impacts négatifs financiers, économiques et sociaux dans plusieurs secteurs d’activités. « Le transport multimodal et la logistique portuaire ont été particulièrement affectés, ainsi que les secteurs de l’industrie et les investissements des privés sénégalais au Mali », regrette le CNP.



Baïdy Agne et Cie rappellent qu'en termes d’Investissement Direct Étranger (IDE) au Mali, « les privés sénégalais sont les 3èmes investisseurs avec plus de 50 milliards par an après l’Australie et le Canada. » Mieux, le Sénégal est de loin le 1er pays exportateur avec plus de 493 milliards F CFA, pour ce qui concerne les chaines d’exportation vers le Mali. Notre pays dépasse la Côte d’Ivoire qui enregistre 383 milliards F CFA et le Togo avec 75 milliards F CFA.



Le CNP rappelle que l'embargo a suscité une baisse en moyenne de plus de 70% des trafics de conteneurs et de produits conventionnels. « Sans oublier globalement les créances bancaires cumulées dues à nos entreprises étant donné que les partenaires aussi bien publics et privés maliens ne pouvaient s'en acquitter avec les sanctions relatives aux transactions financières », précise le communiqué de l'organisation patronale sénégalaise



Cette structure rappelle qu’il est très important qu’à l’avenir la Cedeao et l’Uemoa mettent en place des mécanismes de compensations financières directes aux entreprises impactées, à l’instar de ce qui se fait dans d’autres régions du monde comme l’Union Européenne.