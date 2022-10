« Supposée ingérence » de l’armée française dans la petite côte : Un exercice militaire avec le Sénégal sans connotation politique (DIRPA)

Depuis quelques heures, une vidéo devenue virale circule sur les réseaux sociaux mettant en évidence les forces françaises présentes dans la petite côte. En effet, elles ont bien été présentes dans cette zone la semaine dernière dans le cadre d’un exercice bilatéral dénommée « XARITOO » qui a été organisé par les armées sénégalaise et française depuis la semaine dernière au large de Ngazobil, une partie du littoral sénégalais situé au sud de Dakar.

Une source de la direction de l’information et des relations publiques au niveau des forces armées qui était sur le théâtre des opérations, nous informe que l’opération a pris fin depuis la semaine dernière et que toutes les forces militaires sont rentrées depuis la fin de cette opération bilatérale qui renforce l’interopérabilité entre les forces françaises et sénégalaises.

Ainsi, contrairement à ce que met en évidence cette vidéo virale insinuant une connotation politique ou encore une ingérence des forces françaises à l'occasion de la tournée de Ousmane Sonko leader de Pastef dans la même zone en tournée politique, demeure une coïncidence qui n'enlève en rien, la mission que les deux forces militaires partenaires se sont fixées plusieurs mois bien avant la tenue même du "Nemeeku Tour".



C’est un échange mutuel, fructueux et surtout militaire entre les forces terrestres, maritimes et aériennes des deux pays pour renforcer les capacités en défense et sécurité et qui ont été engagés dans cette opération qui s’est déroulée dans cette contrée de la région de Thiès. Le général Philippe Henri Alfred Dia, chef d’état-major de l’armée de terre et Étienne du Peyroux, à la tête du commandement des éléments français au Sénégal, sont venus présider le VIP Day à Ngazobil. Ils ont par ailleurs souligné l'intérêt opérationnel d'un tel exercice qui permet de s'enrichir mutuellement...