Supposée fermeture de GMS : une rumeur sans fondement, selon la Direction

Depuis 24 heures, une rumeur infondée circule, faisant état de la prétendue fermeture du Groupe Médias du Sud (GMS) et de la saisie de ses équipements de travail.

Je tiens ici et maintenant à rétablir la vérité : c’est totalement faux. À l’heure où ces lignes sont écrites, le Groupe Médias du Sud poursuit ses activités normalement et avec engagement.



Tout est parti d’une décision de justice alambiquée dans un contentieux opposant le groupe à d’anciens agents qui prétendent avoir été licenciés, alors qu’il n’en est rien du tout car ils n’ont jamais produit de lettre de licenciement et ce malgré leur forfaiture.



Ce litige aurait débouché sur une supposée vente aux enchères de certains équipements techniques. Mais au lieu de relater les faits de manière objective et honnête, certains ont préféré manipuler l’information pour nourrir un agenda malveillant.

Derrière cette affaire se cachent de la manipulation, de la jalousie, des prises de position partisanes, et une haine dissimulée, alimentée par des individus qui peinent à exister autrement que dans la calomnie.



Aujourd’hui, face à l’escalade de mensonges orchestrée par certains professionnels de la presse en perte de vitesse, des politiques mis en retrait, des syndicalistes dépassés ou encore des opportunistes tapis dans l’ombre, nous disons : assez.



GMS, avec une équipe jeune, dynamique et engagée, s’est imposé dans le paysage médiatique sénégalais grâce à la qualité de ses productions. Et cela dérange.

Certains vont jusqu’à payer des sites internet, des influenceurs et des comptes sur TikTok dans le seul but de salir l’image de notre groupe et de déstabiliser l’écosystème que nous avons construit avec patience et persévérance. Pourtant, GMS vient de franchir une étape importante : l’obtention de sa licence de diffusion sur la TNT, canal 39.



Créé en 2015 par un digne fils de la Casamance, ce dernier ne l'a point fait dans un désir d’enrichissement personnel , chose qui se justifie amplement, mais d’une volonté de donner la parole à une jeunesse compétente, passionnée et souvent oubliée. Aujourd’hui, le groupe emploie une cinquantaine de personnes et ne se limite plus à la Casamance. Sa vocation est régionale, nationale et internationale.



Malgré le contexte difficile que traverse la presse sénégalaise, GMS continue de surmonter les épreuves et n’a jamais flanché. Tous les emplois ont été maintenus, témoignant ainsi de la dynamique salutaire de l’administration du groupe.

La création d’un groupe de presse privé dans la région de Ziguinchor est une nécessité. La Casamance, riche de son métissage historique et de sa diversité culturelle, regorge de potentiels touristiques et économiques encore sous-exploités. GMS s’est donné pour mission d’être un vecteur de dialogue, de développement et de cohésion.

Mais cette dynamique dérange. Et certains, prêts à tout, même au reniement de leur dignité, s’emploient à l’anéantir. Qu’ils sachent une chose : leur combat est déjà perdu d’avance.

Nous restons fermes. Avec notre foi, notre engagement et notre amour pour la Casamance et le Sénégal, nous continuerons d’avancer. Les obstacles seront nombreux, certes, mais notre détermination est plus forte.



GMS ira jusqu’au bout.