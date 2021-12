Suivi des accords entre l’Etat et les syndicats, le ministre Mamadou Talla rassure

Le ministre de l’Éducation nationale a présidé ce mardi 30 novembre 2021 à Diamniadio une réunion sectorielle portant sur l’examen des engagements concernant le secteur de l’éducation.



Une rencontre qui a enregistré la participation des représentants de tous les syndicats d’enseignants du G7. Elle fait suite aux conclusions de la séance de monitoring des accords signés entre le gouvernement et les syndicats représentatifs du secteur public de l’Éducation et de la Formation du 04 octobre 2021.



Au tour de la table de concertation, le ministre de l’éducation nationale Mamadou Talla, ses collaborateurs et les représentants des syndicats d’enseignants les plus représentatifs. Objectif, examiner les engagements pris dans le cadre du monitoring des accords signés du secteur public de l’éducation et de la formation.



Au menu des échanges entre les syndicalistes et le ministre de l’éducation nationale, plusieurs points de revendications notamment les lenteurs administratives, la surimposition, les prêts DMC, les indemnités des classes spéciales, la création des corps d’administrateurs scolaires, la formation diplômantes etc.



Le ministre de l’éducation nationale a rassuré que son département va accentuer la dynamique de dialogue afin de trouver des solutions définitives à toutes les préoccupations des enseignants



La réunion s’inscrit dans le cadre d’une série de rencontres sectorielles avec les différents ministères concernés par le monitoring des accords signés entre le gouvernement et les syndicats d’enseignants du G7.



Le ministre de l’éducation nationale Mamadou Talla s’est félicité du climat convivial qui a prévalu tout au long de la rencontre. Il a réitéré devant les syndicalistes la disponibilité du gouvernement à œuvrer pour rendre fiable, viable et stable le système éducatif.