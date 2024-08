Stratégie nationale du Port de Dakar: Le directeur général Wally Diouf Bodiang donne la nouvelle approche !

La direction générale du Port autonome de Dakar a tenu les 12 et 13 Août à Saly, un atelier de consolidation de la Stratégie Nationale Portuaire du Sénégal. L’option lors de ces journées de concertation était d’apporter ses contributions sur l’étude sur la Stratégie Nationale Portuaire avant la restitution officielle du document effectuée deux jours après les travaux. Le document a été inclusif, consolidé, bonifié, mettant à l’aise tout le monde et surtout permettant d’aller de l’avant. « Le document restitué aux plus hautes autorités sera doté d’une approche novatrice afin de disposer d’une autorité portuaire forte pour une gestion et une exploitation optimale des plateformes portuaires à l’exemple des pays comme le Nigeria, le Ghana et le Maroc », comme l’a souligné le directeur général du Port autonome de Dakar Waly Diouf Bodiang, lit-on sur le communiqué du Port autonome de Dakar.





La réalisation d’un tel document consensuel approcherait le Sénégal des standards internationaux dans le domaine portuaire. Le directeur général Waly Diouf Bodiang a estimé que « la réussite d’un Plan de stratégie nationale portuaire passera aussi par une bonne collaboration entre tous les acteurs du département ministériel ». À cet effet. «le directeur général de l’ANAM, le Représentant d’ENABEL/PAOBI, le secrétaire général du ministère de la Pêche qui ont pris part à l’atelier, ont salué la démarche inclusive débouchant sur un document très consensuel. Le directeur général du Port autonome de Dakar note que l’atelier a débouché sur des conclusions claires, inclusives et cohérentes qui permettront la réalisation d’un Sénégal hub portuaire, logistique et industriel intégré et invite à formuler la vision du port autour du PROJET en parfaite adhésion aux valeurs du Jub Jubël Jubënti.









L’atelier a enregistré la présence entre autres du Secrétaire Général du ministère des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires M. Bassirou Ndiaye représentant le ministre de la Pêche empêché Mme Fatou Diouf, du directeur général du Port Autonome de Dakar Waly Diouf Bodiang et ses collaborateurs, du directeur général de l’Agence Nationale des Affaires Maritimes (ANAM) représentée par son directeur général Achille Guèye, du directeur général de la Société de Infrastructures de Réparation Navale (SIRN) Saliou Samb, du directeur général du Consortium Sénégalais d’Activités Maritimes le Commandant Makhtar Fall, de la Communauté des Acteurs Portuaires du Sénégal (CAP Sénégal) ainsi que de la représentante Enabel accompagnée d’une délégation du Port de Bruges/Enabel.