Sport local : L’ONCAV répond aux attaques du SIEPJS et défend l’intégrité du mouvement navétane

Lors de la plénière consacrée au projet de réforme du navétane, il a été clairement établi que M. Galadio Ba a tenté de manipuler l’assemblée en cherchant à imposer cinq recommandations qui n’avaient jamais été validées par l’atelier qu’il présidait. Ce comportement, contraire aux principes de transparence et de concertation qui devaient régir les travaux, a été fermement dénoncé par la délégation de l’ONCAV et d’autres participants présents dans la salle. Les autorités du Ministère, les représentants des forces de sécurité et des autres services de l’État ont pu constater ce manquement à l’éthique.



L’ONCAV considère que les accusations portées par M. Galadio Ba et le SIEPJS sont motivées par une rancune personnelle liée à un procès-verbal de saisine de l’ONCAV, qui a entraîné des sanctions contre son ASC. Cette attitude, ainsi que le soutien corporatiste du SIEPJS, qui semble privilégier la protection d’un collègue au détriment de la vérité et de l’intérêt national, est profondément regrettable. L’ONCAV rappelle que son action est guidée par la défense des intérêts du mouvement navétane et non par des considérations personnelles ou partisanes.



L’ONCAV réaffirme son soutien total à son président, Amadou Kane, et félicite ses membres pour leur engagement et leur représentation digne et fidèle lors des travaux de concertation sur la réforme du navétane. L’organisation reste déterminée à poursuivre sa mission au service du développement du mouvement navétane, en veillant toujours à préserver les valeurs de transparence, d’équité et de dialogue constructif.

L’ONCAV appelle à un retour au calme et à la raison, et invite toutes les parties prenantes à se concentrer sur les véritables enjeux liés à la réforme du navétane, plutôt que de se laisser distraire par des querelles personnelles et des attaques infondées. L’organisation reste ouverte au dialogue et à la collaboration avec tous les acteurs engagés dans la promotion du sport et de la jeunesse, dans le respect mutuel et l’intérêt général.