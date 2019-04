Spéculation autour des membres du prochain gouvernement de Dionne : Comment Macky Sall a tout verrouillé.

Mahammed Boun Abdallah Dionne a présenté sa démission au président de la République qui l'a accepté non sans le féliciter pour le travail abattu à la primature durant ces cinq dernières années. Ainsi, Macky Sall, par la voix du secrétaire général de la Présidence, a tressé des lauriers au Premier ministre sortant qui, selon les informations de Dakaractu, devrait être reconduit ce samedi.

En clair, Mahammed Boun Abdallah Dionne est sur le point de rempiler et devrait par conséquent entamer les consultations en vue de la formation du premier gouvernement de Macky II dont la principale mission consistera à ébaucher les profondes réformes annoncées par le chef de l'État à l'occasion de son discours d'investiture à Diamniadio.

Mais à l'heure où ces lignes sont écrites, personne, excepté le président de la République lui-même, n'est en mesure de savoir qui sera ministre ou pas. Depuis hier, des noms circulent dans la presse ou dans les réseaux sociaux. Mais tout ceci n'est rien d'autre que spéculation. Le chef de l'État a pris toutes les précautions d'usage pour envelopper d'un secret inviolable ses choix.

Tout ce que l'on sait par contre, c'est qu'il veut impulser une dynamique nouvelle sur la conduite des affaires étatiques d'où les termes “resserrage et recentrage” utilisés dans la communication de Maxime Jean Simon Ndiaye suite à la démission de Mahammed Boun Abdallah Dionne.