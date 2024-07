Souveraineté Energétique : l’électrification des zones rurales et la baisse du coût de l’électricité, deux défis à relever pour le secteur

Un panel sur le thème « la contribution du mouvement des entreprises professionnelles de l'Énergie (MEPE) pour l’accès universel à l’électricité, s’est tenu ce jeudi 11 juillet 2024.Organisé par le MEPE, cette rencontre s’est déroulée sous la présence du ministre de la Formation professionnelle, Amadou Moustapha Ndieck Sarré et de nombreux participants. Cet évènement a réuni les professionnels de l’industrie énergétique, les partenaires financiers, les experts internationaux et les représentants du gouvernement. Les discussions ont porté sur les défis et des opportunités actuels du secteur énergétique.



Prenant la parole, le ministre a invité les acteurs à renforcer les collaborations et les réflexions. Il a ainsi lancé un plaidoyer aux participants sur deux défis majeurs que sont l’électrification des zones rurales et la baisse du coût de l’électricité. Selon le ministre de la Formation professionnelle, Amadou Moustapha Ndieck SARRE, l’Etat est en train de faire en sorte que l’électrification rurale soit une véritable réalité dans le pays. Il renseigne que des moyens financiers et intellectuels seront mobilisés pour atteindre ses objectifs. C’est la raison pour laquelle, dit-il, il a lancé un appel aux entrepreneurs de ce secteur de réfléchir ensemble avec le gouvernement pour trouver des solutions à ses problèmes. A l'issue de ce panel une partie des solutions sera préconisée.



L’objectif est de regrouper toutes les entreprises du secteur électrique dans une plateforme pour des échanges afin d’apporter des innovations dans le secteur. D’après Momar Diouf, le président du mouvement des entreprises professionnelles du secteur de l’énergie, l’électricité est la base de tout développement. Répondant à l’invite du ministre, il souligne que si on parle d’accès universel à l’électricité cela sous tendait que le développement industriel que ça soit l’autosuffisance alimentaire, la santé ne peut avoir qu’avec une électricité suffisante, une électricité de qualité et une électricité à coûts abordables. C’est en ce sens que s’inscrit le panel du MEPE pour pouvoir jouer leur partition.



Pour le Directeur Général de 3MD Énergies, le défi est de transformer l’accès universel à l’opportunité. Pour y parvenir, des exemples pertinents comme la Turquie, le Maroc qui ont profité de l’accès universel à l’électricité dans leur pays pour développer l’industrie de fabrication de produits électriques sont à citer. « Le Sénégal peut le faire, les ressources humaines sont là », affirme- t-il. Le Sénégal via l’industrialisation des produits électriques pourrait ainsi créer des emplois, contribuer à l’économie endogène tant souhaitée par les autorités politiques de ce pays mais également porter le made in Sénégal ou l’expertise sénégalaise au-delà de nos frontières.



L’autre défi, c’est l’électrification des zones rurales qui est aussi un défi. Il estime que l’équité territoriale tant prononcée par les autorités est une réalité exacte sur laquelle, il faut travailler. A ce propos, des entreprises qui sont dans ce mouvement (les énergies renouvelables) contribuent efficacement à réduire cette disparité entre les villages et les zones reculées et urbaines du Sénégal. Et ses ressources seront tous mobilisées pour parvenir à réduire cette disparité et rendre disponible cette électricité partout au Sénégal.