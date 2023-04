Soutien à Sadio Mané : Le groupe de supporters les « Ultras 221 » tacle le Bayern de Munich …

Suite et pas fin dans l’affaire Sadio Mané versus Leroy Sané. À présent, c’est au tour du comité de supporters plus connu sous le nom de « Ultra 221 » d’entrer dans le dossier. Après avoir réaffirmé leur soutien à Sadio Mané récemment sanctionné par la direction du Bayern Munich, ils ont émis un communiqué indexant la partialité des dirigeants bavarois.



« Notre association « ultra 221 » est préoccupée par la décision du Bayern de Munich, de sanctionner uniquement Sadio Mané suite à l’incident qui s’est produit avec son coéquipier Leroy Sané nous invitons le Bayern Munich à prendre une position impartiale et juste dans cette affaire amplement acompte pour les faire de manière exhaustive et équitable », demande le président des ultras.



Dans le communiqué en question, ils reviennent sur les supposées injures racistes qui auraient été proférées par Leroy Sané envers son coéquipier. « En effet, les insultes racistes qui vont filtrer dans la presse obligent le Bayern de Munich a les infirmières si elles ne sont pas avérées, ou à apporter une réponse à la hauteur du forfait, le cas échéant. Il est important de rappeler que toute forme de discrimination, encore moins le racisme ne pas être toléré dans le sport et dans la vie en général. La FIFA s’implique activement dans la personnelle pour son éradication définitive. »



Pour couper la poire en deux et rétablir le footballeur international sénégalais dans son droit et laver son honneur, les Ultras exigent à ce que Sané ne soit pas épargné. « Si des propos racistes ont donc été tenus par Leroy Sané, cela doit être condamné fermement tout comme tout acte de violence ou de comportement inapproprié. Nous espérons que le Bayern Munich travaillera avec toutes les parties impliquées pour parvenir à une résolution pacifique et juste de cette affaire dans le respect mutuel et la tolérance, réaffirmons notre soutien total à Sadio Manè »