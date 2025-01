Sortie du Sénégal de la liste des Pays les moins avancés : L'Apr s'en félicite et rend un vibrant hommage à Macky SALL

Par un communiqué rendu public, le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance Pour la République (APR) s'est félicité des " performances affichées" par le Sénégal qui lui ont permis aujourd'hui de ne plus figurer dans la liste des PMA. " La sortie du Sénégal de la liste des Pays les Moins Avancés (PMA) a été annoncée en septembre 2021. Notre pays, qui s’y préparait, avait demandé un moratoire pour continuer à bénéficier encore de quelques avantages liés à l’aide internationale.



Par cette résolution, l’Organisation des Nations Unies vient confirmer avec éclat, que grâce à la mise en œuvre efficiente du Plan Sénégal Émergent, le Sénégal a atteint un niveau de développement économique, humain et social suffisant pour ne plus être classé dans cette catégorie. En effet, un pays est considéré comme éligible pour sortir de cette catégorie des PMA s’il répond à une série de critères sur deux (2) examens consécutifs, réalisés tous les trois (3) ans par le Comité des Politiques de Développement (CDP) de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Appréciant cette résolution de l’Organisation des Nations Unies, l’Alliance Pour la République se félicite des performances affichées par notre pays à l’issue de l’évaluation, qui atteste et consacre avec rigueur et sérieux, une grande victoire du Sénégal".



Poursuivant, le SEN de l'Apr d'ajouter. "



C’est le lieu de rendre un hommage vibrant au Président Macky SALL pour sa vision authentique consignée dans le PSE et son leadership reconnu de par le monde ainsi qu’à ses gouvernements successifs, au peuple sénégalais, et aux Partenaires Techniques et Financiers, qui ont incontestablement contribué de façon décisive au progrès économique et social du Sénégal, à travers la transformation structurelle de notre économie, une croissance inclusive et à l’amélioration continue de l’image internationale du Sénégal. En vérité, grâce à une politique bien structurée et articulée autour du PSE, le Sénégal sous la direction du Président Macky SALL, a réussi, par l’action et la rigueur, à se hisser au-delà du seuil fixé par l’ONU et relatif au Revenu Par Habitant et à satisfaire aux critères d’évaluation basés sur les indicateurs comme la nutrition, la santé ou l’éducation. Sur d’autres critères comme la vulnérabilité, l’exposition aux chocs économiques et climatiques, l’évaluation a confirmé la résilience du Sénégal".



" Aujourd’hui, de nouveaux défis nous interpellent, liés à la sortie de notre pays de la catégorie des PMA. En effet, au-delà de la consolidation de notre rang, il s’agit de l’impératif d’accroitre la compétitivité de l’économie nationale pour relever encore plus le niveau de notre développement, étant entendu que sorti de cette catégorie, le Sénégal ne pourra plus bénéficier de certains avantages liés au statut de PMA comme l’accès préférentiel aux marchés internationaux ou des financements concessionnels", a-t-il indiqué.



Avant de conclure " Par conséquent, le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance pour la République (APR) invite les nouvelles autorités, dans le cadre de la continuité de l’État, à consolider et valoriser le nouveau statut du Sénégal, un héritage positif incontestable du régime sortant, à travers une croissance forte, inclusive et génératrice d’emplois tout en élargissant les programmes sociaux et les accès universels. Enfin, il urge, dans ce cadre, de travailler à élaborer un programme de transition sans heurt pour préserver la stabilité économique et financière et l’attractivité du Sénégal".