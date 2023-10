Sortie de Zoss après sa défaite : Manga 2 assimile son attitude à un manque de professionnalisme

La sortie du Zoss, après sa défaite contre Ada Fass, lors de leur affrontement à l’arène nationale, dimanche passé fait actuellement l’objet de discussions dans les plateaux de lutte sénégalaise.



Pour rappel, Zoss avait en public « saboté » la victoire de son adversaire, comme dit-il son accident survenu à Malibu Plage (Guédiawaye) à 24 heures avant son combat avait réduit un peu sa capacité physique.



« Quand je m’accrochais avec Ada, j’avais vraiment mal au bras, c’est la seule raison qui peu expliquer ma défaite et de mon côté malgré mes douleurs je ne pouvais que lutter pour ne pas gâcher la journée du promoteur » assure Zoss.



Selon le vice-président de la CNG, l’attitude de Zoss n’est pas à saluer, car pour lui, il pouvait d’abord être responsable et éviter de nuire à sa sécurité après son engagement entre lui son promoteur et son adversaire Ada Fass.