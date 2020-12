Sonko sur ses absences à l'Assemblée nationale : « J'ai un statut à défendre dans ce pays (...) Je ne peux pas me permettre... »

Une question qui revient souvent et, à laquelle le parlementaire Ousmane Sonko aura répondu sur le plateau spécial de Walfadjri, c'est celle de sa régularité à l'Assemblée nationale. Pour le patron de Pastef, "le plus important pour un parlementaire, c'est de détecter les problèmes pour ensuite adresser des questions écrites au gouvernement qui sera tenu d'y répondre dans un délai de 2 mois".



Ousmane Sonko a une conception différente de celui qui "ne fait que la routine. C'est à dire, se contenter simplement des 3 mn ou 5 mn du temps de parole." Ainsi, il a décidé de ne pas venir en commission ou en plénière, donner sa pensée et être abreuvé d'insultes. "En toute modestie, je pense que j'ai un statut à défendre. Donc, je ne pourrais me soumettre à ce que des deputés se permettent certains écarts à mon endroit", lance Ousmane Sonko.



Toujours dans le régistre des obligations du parlementaire, Sonko souligne qu'il y a un travail essentiel à faire concernant les propositions de lois. Selon lui, "cette question est un parent pauvre de l'Assemblée nationale, car les députés n'en font pratiquement pas. "On se rend compte généralement que ce sont simplement des projets de loi qui leur sont soumis, mais des propositions, il nous faut y travailler car, elles font partie des plus importantes prérogatives des parlementaires" a-t-il ajouté...