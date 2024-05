Supposée hausse des factures d’électricité : Les précisions de la SENELEC

Suite à l’information sur une prétendue augmentation des prix de l’électricité et largement relayée sur les réseaux, la Senelec fait quelques précisions. En effet, il s’agirait d’une information relative au secteur de la boulangerie.







La société sénégalaise d’électricité informe « qu’au Sénégal les prix de l’électricité ne sont pas fixés en fonction du secteur d’activité des clients, mais selon l’usage qu’il soit domestique ou professionnel, et la puissance des appareils à faire fonctionner ». D’ailleurs, elle rappelle que depuis le mois de décembre 2023 avec la décision N°2023 28 de la Commission de régulation du secteur de l’énergie (CRSE), qui actait la suppression du prix de la troisième tranche du Woyofal, « la grille tarifaire n’a fait l’objet d’aucune modification ». Pour de plus amples informations sur la tarification, la Senelec tient ses agences commerciales ouvertes à tous ses clients.