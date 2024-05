Présidentielle en Mauritanie : Dr Hamedine Lamine Kane dénonce des manœuvres du régime pour bloquer sa candidature

La république islamique de la Mauritanie devra élire dans moins de deux mois, son prochain président pour un mandat de 5 ans. Hamidine Lamine Kane qui a officialisé sa candidature en février dernier, soupçonne des manœuvres de l’actuel régime pour l’empêcher de briguer le suffrage des citoyens mauritaniens le 29 juin prochain.







« Nous assistons à un acte profondément anti-démocratique qui menace le processus électoral et les principes fondamentaux de notre société. Le dépôt des candidatures pour ces élections est imminent, fixé au 15 mai. Cependant, nous avons découvert que le gouvernement, par le biais du ministère de l'Intérieur, exerce des pressions sur les préfets pour qu'ils refusent de valider les signatures nécessaires au parrainage du candidat indépendant Dr Hamedine Lamine Kane » a-t-il fait savoir dans un communiqué lu à la rédaction.

Le candidat Hamidine Lamine Kane considère que »cette tentative flagrante de bloquer la candidature d'un individu légitime est inacceptable et que cela va à l'encontre des valeurs démocratiques que la société mauritanienne se doit de protéger et de promouvoir ». De plus, cette situation est d'autant plus alarmante compte tenu du rôle actif de la Mauritanie en tant que présidente de l'Union africaine. « En tant que pays membre de cette organisation et représentant de ses valeurs, il est impératif que la Mauritanie montre l'exemple en matière de démocratie et de respect des droits politiques de ses citoyens. Nous appelons donc à votre aide précieuse pour faire entendre cette injustice. Nous vous demandons de rapporter cette situation dans vos médias respectifs et de la diffuser largement via vos plateformes. Nous comptons sur votre professionnalisme et votre engagement envers la vérité et la justice pour mettre en lumière cette atteinte à la démocratie en Mauritanie » lit-on dans le communiqué.