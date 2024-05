Renvoi des étudiants de la ville de Thiès: La mairie de ville répond à SUPDECO

" Il nous a été donné de constater à travers les réseaux sociaux une note de service du Directeur de Sup de Co faisant état d'un renvoi temporaire des étudiants pris en charge par la Mairie pour défaut d'une signature de convention. Il convient de préciser que la signature d'une convention par le Maire est assujettie à un contrôle préalable de conformité. Pour les nouvelles demandes, Sup De Co a une liste de 58 boursiers, alors que celle de la Mairie est de 68 boursiers. Avant de signer et de déposer les conventions, le directeur des bourses harmonise d’abord les listes des nouvelles demandes et celles des renouvellements", a déclaré dans un communiqué la direction de l'information et de la communication de la mairie de la ville de Thiès.



La municipalité de remettre les pendules à l'heure. " Par ailleurs, nous étions convenus avec les Chefs d’Établissement d'une réduction de 30% du coût total afin de permettre à la Mairie de maximiser le nombre d’étudiants à enrôler et de l’accompagner dans sa politique sociale. Ce que SUP de Co n'a pas respecté dans la convention. Il faut aussi rappeler que SUP de Co a reçu pour les bourses de l'année dernière un virement de 28 millions. Cette année, avec les demandes de renouvellement et les nouvelles demandes, l'Établissement recevra plus de 54 millions. Trente-deux (32) établissements sont bénéficiaires de ces bourses. Depuis la cérémonie de lancement qui a eu lieu le 17 avril dernier à ce jour, la Ville continue de recevoir les conventions. Certains établissements n’ont pas même encore envoyé les conventions remplies et signées".



Avant de conclure " toutes les conventions conformes sont signées et déposées aux Finances".