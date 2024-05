Métier d’infirmier : Les acteurs veulent un secteur assaini

Les infirmiers veulent de l’ordre dans leur profession. Un Ordre pour assainir leur métier, d’après l’Association nationale des infirmières et infirmiers du Sénégal (Aniides). Ces agents de santé ont fait le plaidoyer, avant-hier, en marge de la célébration de la journée internationale de l’infirmier. « Il nous a été donné de constater que des écoles de formation en santé (pour avoir été accréditées et certifiées) continuent à délivrer des attestations de licence en sciences infirmières et obstétricales à des étudiants qui les font valoir comme diplômes à l’exercice professionnel. Cette pratique crée un profond bouleversement et un désordre sans précédent dans le milieu professionnel, et mieux un risque potentiel à l’encontre de la qualité des soins et la sécurité des usagers sénégalais », constate Aniides dans une déclaration rapportée par Walf quotidien.



Vu que plus de 80 % des populations reçoivent des soins délivrés par les infirmiers, soulignent ces soignants, il serait évident que personne ne serait à l’abri. C’est la raison pour laquelle, pour eux, il est crucial de mettre de l’ordre dans cette « profession à travers l’Ordre des infirmiers. »