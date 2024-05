Prise en charge : les retraités, veufs et orphelins souhaitent la refonte de l’IPRES.

Les personnes du troisième âge affiliées à l’Association des retraités, veufs, veuves et orphelins du Sénégal (Arvvos) ont tenu mardi un point de presse pour demander au Président Bassirou Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko d'être pris en compte dans leur projet conçu autour du concept « Jub Jubël Jubënti ».

Ils souhaitent ainsi la refonte de l’Institut de prévoyance des retraités du Sénégal (Ipres) dont les textes fondateurs datent de 1958, rapporte le quotidien L’As.

Les responsables de l’Arvvos, par les voix respectives de leur président et de leur chargé de communication que sont Demba Wellé Diop et Massany Sakho, ont également réclamé « l’augmentation des pensions tenant compte des écarts de niveau de pension, la représentation avec voix délibérative des associations et retraités au Conseil d’administration de l’Ipres, l’amélioration de la prise en charge médicale et sociale des retraités, le paiement intégral aux veuves de la pension de l’époux décédé, l’octroi gratuit de l’avance Tabaski, la baisse des prix des denrées de première nécessité, la construction de structures sanitaires gériatriques, c’est-à-dire des infrastructures sanitaires spécialisées pour le troisième âge », a renseigné le quotidien.