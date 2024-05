Université Gaston Berger : l’ancien directeur du CROUS, Biram Ndeck Ndiaye est devenu docteur en droit.

Biram Ndeck Ndiaye, assureur, poète et écrivain, ajoute un nouveau parchemin dans la longue liste de son curriculum vitae.Après sa soutenance de thèse de Doctorat d'État en Droit, lundi 13 mai 2024, à l'Unité de Formation et de Recherche en Sciences Juridiques et Politiques (UFR SJP) de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, M. Ndiaye a satisfait le Professeur Mbissane Ngom, son Directeur de Thèse et le jury.Pour rappel, Docteur Biram Ndeck, après avoir obtenu le Baccalauréat avec la mention Bien et figuré parmi les lauréats au Concours général de Philosophie, a quitté le Sénégal avec une Licence en droit option Relations Internationales à l'Université de Dakar, a obtenu en France sa Maîtrise en droit privé (droit des affaires) à l'Université de Lyon et est diplômé de l'Institut des Assurances de Lyon (Université Lyon 3), rapporte le quotidien En Relief.Il a, en outre, obtenu une Licence en Sciences Sociales Appliquées (Sociologie, Économie et Politique), en Études comparatives de droit et en Terminologie Juridique Anglaise à l'Institut de Droit comparé de Lyon (Université Lyon 3).Dr Biram Ndeck Ndiaye est ancien Président de l'Association Sénégalaise des Cadres d'Assurances, alors basée à Rabat au Maroc, ancien Directeur du Pôle Micro-assurance Santé du Sénégal (PMAS) et ancien Directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis (CROUS), université où il a dispensé des cours de droits culturels à l'UFR CRAC. Il a ensuite pris sa retraite comme Conseiller, Chargé de mission du Directeur général de l'Agence de la Couverture Maladie Universelle. Dr Biram Ndeck Ndiaye a publié trois livres sur les industries culturelles, sur les assurances (lauréat du Prix de la Fédération des Assureurs Africains) et un recueil de poèmes.