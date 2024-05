Démission de l’APR: Macky Sall perd un responsable dans la diaspora

L’alliance pour la République a enregistré une démission dans les rangs de la diaspora. Il s’agit de Ismaila A. Guisse, membre fondateur d’APR au Canada en 2009.







Ancien coordonnateur national en 2011-2018 et ancien mandataire national de BBY lors des élections présidentielle et législatives de 2012, le sieur Guissé donne quelques motivations de sa démission. (…) Les actes de gestion nébuleuse du patrimoine foncier au Sénégal dont le récent dossier de Mbour 4 et la Nouvelle Ville de Thiès. Il a fallu que tous ces rapports soient récemment déclassifiés pour comprendre les raisons pour lesquelles le président Macky Sall, qui était le seul et le premier destinataire de ces dossiers top-secret, avait préféré y poser son coude dans l’ignorance d’authentiques et fidèles militants » a-t-il cité parmi les facteurs qui ne peuvent le retenir dans le parti où il estime que les responsables n’ont pas travaillé à préserver les intérêts de la République.







Ismaïla A. Guissé a décidé de jeter l’éponge et s’engage à se concentrer sur le développement à travers son mouvement « Sunu Yitte », mais aussi sur son expertise, ses ressources afin d’impulser une nouvelle dynamique à son engagement politique.