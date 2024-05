BlockOut2024 : Quand les internautes se bloquent des célébrités qui ne défendent pas la cause de Gaza

L' hastag #BlockOut2024 est un mouvement en ligne consistant à bloquer des personnalités célèbres qui ne prennent pas position sur des questions de société en général, mais surtout, sur le conflit continuel entre le Hamas et Israël.



Les célébrités se font numériquement tirer les oreilles. Depuis le prestigieux dîner du Met Gala qui s'était passé le 6 mai à New York, à quelques rues même des manifestations contre la guerre à Gaza, un hastag est né pour éveiller la conscience des superstars sur la triste situation de la population gazaouite, constamment prise d'assaut par les armes de guerre de l'état d'Israël.



Pas appréciateurs de leur silence, ni même encore de la neutralité de certains, des milliers de followers ont appeléu0 à la bloquer sur les réseaux sociaux et lancer une sorte de "guillotine numérique". En effet, lorsqu'on bloque un compte, le nombre de followers baisse et les contenus sont moins visibles, ce qui finit par nuire aux revenus des personnalités qui détiennent ces comptes. "Lorsque nous les détestons, ils gagnent de l'argent. Lorsque nous les félicitons, ils gagnent de l'argent. Mais lorsque nous bloquons leurs comptes de médias sociaux et que nous oublions complètement leurs noms, ils perdent tout", a expliqué le tiktoker Blockout2024 en lançant le mouvement.