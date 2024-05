Dépigmentation artificielle : l'association "toujours Kennedyenne" sensibilise les filles sur ce phénomène

Conscient des dangers et des inconvénients de la dépigmentation artificielle, l'association "Toujours Kennedyennes" organise une conférence de sensibilisation des jeunes filles ce mercredi 15 mai 2024 au Lycée des jeunes filles, John F. Kennedy.

Inscrite sous le thème "Sensibilisation sur les inconvénients de la dépigmentation artificielle", la conférence sera animée par le Professeur Fatimata Ly, Dermatologue et Présidente de la Société Sénégalaise de Dermatologie.

L'association TK, dans sa mission de participer efficacement à l'éducation de la jeune fille, inscrit cette activité dans la sensibilisation précoce des jeunes filles dans un contexte où on constate l'utilisation de plus en plus agressive et excessive de produits éclaircissants par la femme sénégalaise au risque de leur vie.

Pour rappel, l'Association « Toujours Kennedyennes » (TK) est un regroupement d'anciennes pensionnaires du Lycée de jeunes filles J.F. Kennedy qui a été créée en 2020 dans le but de participer à l'éducation et à l'épanouissement des jeunes filles du lycée pour les accompagner dans leur rôle à jouer dans le développement du Sénégal.